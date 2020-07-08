Додон обсудил новую программу сотрудничества с представителями МВФ (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провёл сегодня беседу по видеосвязи с главой Мониторинговой миссии Международного валютного фонда в Молдове Рубеном Атояном и постоянным представителем МВФ в нашей стране Владимиром Тулиным. Стороны обсудил широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества Молдовы с этим международным финансовым институтом.

В частности, они говорили о ключевых социально-экономических проблемах страны, о завершении реформы финансового и банковского сектора, сохранении независимого статуса Национального банка Молдовы, о бюджетной и налоговой политике, энергетике, о борьбе с коррупцией и укреплении правового государства.

⁃ Отдельно обсудили перспективы разработки и подписания новой программы сотрудничества между Республикой Молдова и Международным валютным фондом на ближайшие годы на сумму 550 млн. долларов США. Так, уже в сентябре нынешнего года планируется соответствующее заседание Совета директоров МВФ, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

Он также отметил, что миссия МВФ уже провела первые онлайн-консультации с правительством и Нацбанком Молдовы.

⁃ Работа продолжается, поэтому сегодня мы договорились о проведении еще одного раунда переговоров по завершении июльской миссии, – подытожил Додон.

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