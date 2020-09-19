Додон обратился к работникам и ветеранам гражданской авиации

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Глава государства направил им искренние поздравления по случаю профессионального праздника, пожелания здоровья и благополучия, а также слова глубокой благодарности за труд и самоотверженность.

День работника гражданской авиации имеет для нас историческое значение. Созданный в 1944 году флот гражданской авиации Молдовы использовался в целях обеспечения потребностей народного хозяйства и населения. На протяжении 76 лет отрасль непрерывно развивалась и утверждалась как стратегический сектор, содействующий развитию государства, отметил он.

В день вашего профессионального праздника выражаю вам благодарность за службу, преданность делу и самоотдачу. Принимая во внимание то, что конечным бенефициаром вашей деятельности является гражданин Республики Молдова, а показателем эффективности – социальное восприятие качества и безопасности в области авиаперевозок, я желаю вам личного благополучия и уверенного профессионального роста. Твердо убеждён в том, что постоянные усилия каждого из вас будут означать шаг вперед в развитии гражданской авиации и в процветании нашего государства – Республика Молдова, – подчеркнул Игорь Додон.

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