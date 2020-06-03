Додон обратился к Козаку с просьбой решить проблему с “дозволами” для молдавских перевозчиков (ВИДЕО)

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“Дозволы” для молдавских перевозчиков – одна из тем, которую Игорь Додон планирует обсудить с Владимиром Путиным в рамках своего визита в Москву. Глава государства отметил, что уже говорил об этом с Заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком, так как за первые 5 месяцев этого года 8000 авторизаций, выданных в начале этого года и рассчитанных на полгода, уже были использованы.

– Остался июнь, а сейчас как раз экспорт клубники, черешни. На год выдаются 16 тысяч дозволов: 8 тысяч для первого полугодия и еще 8 для второго. На днях я обратился к господину Козаку с просьбой предоставить часть дозволов, предусмотренных для второго полугодия, в июне. Надеюсь, что мы найдем решение для этой проблемы, – сказал он.

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