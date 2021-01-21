Додон обозначил три приоритетных вопроса в повестке отношений с Россией (ФОТО, ВИДЕО)

Додон обозначил три приоритетных вопроса в повестке отношений с Россией (ФОТО, ВИДЕО)
Игорь Додон провёл рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Собеседники обсудили итоги поездки лидера ПСРМ на прошлой неделе в Москву, где он встретился с заместителем главы Кремлевской администрации Дмитрием Козаком. 

– Сейчас в нашей рабочей повестке значатся три приоритетных вопроса: соглашение между Молдовой и Россией о социальной защите граждан РМ, проживающих или трудоустроенных в РФ, а также поставки в нашу страну российской вакцины от коронавируса и продление льготного режима экспорта молдавской агропромышленной продукции на российский рынок, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 
Кроме того, политик подчеркнул, что Партия социалистов Республики Молдова намерена активизировать сотрудничество с партиями-партнерами: «Единой Россией» и «Справедливой Россией».

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