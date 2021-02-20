Додон обличил двойные стандарты западных партнёров Молдовы

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Председатель ПСРМ прокомментировал заявление Петера Михалко о том, что “Евросоюз не намерен сотрудничать с парламентским большинством и правительством, к созданию которого причастны депутаты, фигурирующие в отчете Kroll о краже денег из банковской системы Молдовы”.

– Лично я уверен, что если бы эти самые депутаты, на которых ссылается господин посол как фигурирующих в отчете Kroll (кстати, Филип и другие тоже там есть), выступили в поддержку так называемых проевропейских партий и Майи Санду, сформировали ситуативное парламентское большинство, как в июле прошлого года, когда все вместе дружно голосовали в парламенте и попытались отправить в отставку правительство Кику, то западные партнёры по развитию молчали бы и ничего бы их не тревожило. Неужели двойные стандарты? Не может быть! Это же невозможно в цивилизованном демократическом европейском обществе. “Сукин сын, но наш”, – мы не раз это проходили в Молдове с 2009 по 2019 годы, – отметил он.

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