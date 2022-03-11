Додон объяснил, почему важно принять Закон «О постоянном нейтралитете РМ» (ВИДЕО)

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Пятый президент страны подчеркнул: если на каком-то этапе власти РМ решат отказаться от своей позиции по нейтралитету, это будет сигналом для того, чтобы Молдову втянули в конфликт. В данной связи Игорь Додон поддержал предложенный оппозицией Закон «О постоянном нейтралитете РМ», отметив, что было бы хорошо, чтобы он был принят единогласно.

– То, что написано в Конституции, — очень важно, но я считаю, что нужен дополнительный сигнал. Объясню почему. В 2017 году КС под руководством Тэнасе принял решение, которое ставит под вопрос нейтралитет РМ и соответствующую статью Конституции. Что это означает? То, что власть могла бы, ссылаясь на это решение КС (неправильное решение, на мой взгляд, как и многие другие, которые тогда принимались), поставить под сомнение нейтралитет и обратиться за военной поддержкой к одной из сторон, между которыми сейчас возник конфликт, или к другим геополитическим сторонам, региональным или мировым. Поэтому сигнал политического класса, оппозиции и власти, консолидированное голосование 70-90 или даже 100 депутатов – очень важно в этих условиях, поэтому и было предложено проголосовать за этот закон, – сказал Додон.

Он также по-прежнему считает, что нужно добиться получения международных гарантий для нейтралитета РМ, как это произошло в отношении ряда стран.

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