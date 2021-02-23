Додон: Обещанные Санду и ПДС перемены на деле оказались хаосом и популизмом. После провала в должности премьера её ждёт фиаско и на посту президента

– Я не испытываю никакого политического удовлетворения от решения КС. Ни я, ни мои коллеги из ПСРМ ничего не выиграли от этого вердикта. Оно вообще никому не принесло политического удовлетворения, но призвано остановить отступление президента от Конституции после того, как она снова показала, что оперирует двойными стандартами и что правовое государство в её понимании распространяется на каждого гражданина, кроме её самой, так как она ставит себя выше всех законов и, что хуже всего, выше Конституции. В государстве, где обеспечено верховенство закона, такой президент не смог бы оставаться у власти, – он ушёл бы в отставку сам или был бы отстранен от должности. Лично я, однако, считаю, что Майя Санду должна остаться на своем посту. Нужно время, чтобы все убедились в её безответственности и неспособности сделать что-то хорошее для страны. После её провала на посту премьер-министра все убедятся в ее провале и в качестве главы государства. Время расставит всё по местам. И рано или поздно президент и её сообщники из Партии «Действие и солидарность» ответят перед законом за узурпацию государственной власти, – ведь налицо уже не попытка, а действо в самом разгаре, – отметил Додон.

Но больше всего, подчеркнул он, социалистов беспокоит то, что в стране установилось безвластие, что мы погружаемся в конституционный, социальный, экономический и политический кризис, который уже скоро будет иметь разрушительные последствия для каждого гражданина. Вместо порядка и ответственности, которые обеспечили устойчивость страны в 2020 году в разгар пандемии, засухи и экономических проблем, сегодня Молдова и все граждане под неумелым руководством Майи Санду погружаются в хаос.

– В связи с этим я напоминаю президенту, что она живет в парламентской республике, в которой она не играет первой роли в принятии решений и не может позволить себе перечеркнуть роль парламента в государстве. Поэтому мы требуем от Майи Санду немедленно подписать указ о выдвижении законного кандидата на должность премьер-министра. В данном случае мы говорим о кандидатуре госпожи Марианны Дурлештяну, которая была выдвинута в соответствии со всеми процедурами законно сформированным парламентским большинством. Каждый день промедления означает углубление кризиса, нарастание хаоса и всё более серьезные последствия для граждан, за что она должна нести ответственность. Если этот указ не будет подписан и страна останется без правительства, Партия социалистов предложит новые меры и шаги, чтобы положить конец кризису, включая широкомасштабные протесты, а также меры по привлечению к правовой и политической ответственности тех, кто посеял хаос в стране, – добавил он.

Председатель ПСРМ считает, что хаос, созданный Майей Санду и ПДС, может быть немедленно остановлен путем конструктивного сотрудничества парламентских партий, диалога и поиска лучших решений, чтобы страна управлялась и граждане не страдали в долгосрочной перспективе из-за безответственности президента.

– Я ещё с ноября предлагал сторонам сесть за стол переговоров и найти решения для стабильного и эффективного управления страной. Четыре месяца прошли впустую из-за гордыни, политических игр и попыток нарушения Конституции со стороны тех, кто обещал большие перемены: Майи Санду и ПДС. Сегодня мы все видим, что обещанные перемены на деле означают только хаос и популизм. Партия социалистов, обладая крупнейшей фракцией в парламенте, по-прежнему готова сделать всё необходимое для быстрого выхода из этого кризиса, защиты Конституции и обеспечения социальной и экономической безопасности наших граждан, – заключается в заявлении Игоря Додона.

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