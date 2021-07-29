Додон об уступке Республиканского стадиона американцам: Первый шаг “хороших людей” (ВИДЕО)

Додон об уступке Республиканского стадиона американцам: Первый шаг “хороших людей” (ВИДЕО)

Сегодня “хорошие люди” сделали свой первый “шаг” во власти – уступили участок бывшего Республиканского стадиона американцам. Об этом заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ напомнил, что, будучи президентом, он не промульгировал данный закон, за что был временно отстранён от должности, а позднее данное решение было аннулировано. Однако нынешние парламентское большинство и президент посчитали иначе, и это большая ошибка, уверен Додон.  

– Мы остаёмся при мнении, что этот участок должен принадлежать кишиневцам. Там должен быть парк, какое-то другое место для людей, но не посольство, – сказал он. 

Игорь Додон напомнил, что предлагал Дереку Хогану рассмотреть возможность строительства посольства на другом участке. В то же время лидер ПСРМ заявил, что протесты по данному поводу будут продолжены.

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