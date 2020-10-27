Додон об Усатом: Люди поняли, что он гопник и клоун

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“Граждане говорят: “Не дай Бог такой придёт к власти”, – отметил в рамках передачи на частном телеканале Игорь Додон. Независимый кандидат в президенты прокомментировал воскресный инцидент в Фалештах.

Додон считает, что Усатый решил “проявить себя” таким образом, потому что понял, что сейчас идёт борьба за 3-4 место на выборах, однако лидер “Нашей партии” получил обратную ожидаемой реакцию.

– Все поняли, что он гопник и клоун. Люди говорят: “Не дай Бог такой придёт к власти”. Думаю, что на таких не нужно обращать внимания. Те, кто занимаются шоу, пусть и дальше делают это. Граждане дадут нам всем оценку. Но я уверен в том, что народу не нужны ни шоу, ни дестабилизация, – подытожил он.

Ранее мы писали о том, что жители родных Фалешт прогнали Усатого со встречи с Додоном.

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