Додон об участии молдавских военных в Параде Победы: Это момент особой гордости за нашу страну! (ВИДЕО)

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Молдавские военные достойно представили нашу страну рядом с военными других стран. Об этом на своей странице в соцсети пишет Игорь Додон. Глава государства стоя приветствовал 75 богатырей Роты почетного караула Национальной армии, принявших участие в Параде Победы на Красной площади.

– Молодцы! Это минуты особой гордости за Молдову, за весь наш народ, за всех соотечественников, в какой бы стране они ни находились! – отметил он.

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