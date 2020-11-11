Додон об отставке министров ДПМ: Уходя – уходи (ВИДЕО)

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В эфире передачи на частном телеканале Игорь Додон прокомментировал увольнение ставленников Демократической партии.

Глава государства отметил, что заявление демократов о том, что после инаугурации нового президента они отзовут своих министров, стало неожиданностью и ознаменовало разрыв коалиционного соглашения. Иного выхода, кроме как назначить других руководителей ведомства для сохранения стабильности в стране, не было.

– Когда выходят и говорят, что “через месяц-полтора, когда будет инаугурация нового президента, мы отзовем наших министров из правительства”, это какой сигнал этим министрам? Что у вас остался месяц – можете работать, можете не работать. Но для нас важно сохранить стабильность. Есть хорошая пословица на русском – “Уходя – уходи”. Если принял решение уйти, то, конечно, нужно было срочно назначить других министров для того, чтобы мы обеспечили нормальную работу в государственных институтах, – сказал он.

После этого, отметил Додон, коалиционного соглашения больше нет, и это было не по инициативе социалистов. “Как партнёры мы сделали вс2 возможное с нашей стороны, чтобы двигаться дальше, но они приняли такое решение”, – подчеркнул он. Глава государства также заверил в том, что “мы сможем и дальше обеспечить парламентское большинство для нормального функционирования правительства”.

– Нам сейчас эксперименты ни к чему. Есть несколько вариантов, как можно обеспечить это парламентское большинство. Может быть, это будет какая-то широкая коалиция – левые и правые – как это было в прошлом году. Но важно что: первое – это была не наша инициатива, а инициатива демократов. Я считаю, что это была ошибка с их стороны. Время покажет, прав я или нет. Второе – мы обеспечим нормальное функционирование правительства, тем более у нас сейчас зима на носу. Мы подготовили страну к новому отопительному сезону. У нас пандемия, и мы видим вторую волну во всех странах. В странах ЕС полный локдаун и т.д. Поэтому мы должны к этому готовиться, а для этого должно быть нормальное, функциональное правительство, – пояснил он.

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