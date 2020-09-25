Додон об отказе участвовать в дебатах: Я предпочитаю беседовать с гражданами! (ВИДЕО)

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В рамках нового выпуска “Президент отвечает” Игорь Додон в очередной раз подтвердил свое решение не участвовать в предвыборных дебатах – по крайней мере, до 1 ноября. Это время глава государства посвятит беседам с гражданами.

– Какой смысл в том, чтобы президент пришел на дебаты с 5-6 контркандидатами, если единственная повестка – разговор с президентом? Пусть между собой дискутируют, кто лучше или хуже, и пусть народ выберет. А я предпочитаю беседовать с гражданами, – сказал он.

Напомним, президентские выборы пройдут 1 ноября. Согласно результатам всех проведенных до сих пор опросов общественного мнения, Игорь Додон – безоговорочный фаворит предстоящего голосования.

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