Додон об отчёте правительства Гаврилицы: Курам на смех! Санду отправила в кабмин лучших из худших

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Такого слабого правительства в Молдове ещё не было, отмечает экс-президент Игорь Додон. Комментируя представление отчёта правительством Натальи Гаврилицы за первый год работы, он подчеркнул, что это напоминало басню Крылова – “кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку”.

– Я смотрел отчёт правительства, которому исполнился год. Курам на смех! Сделали междусобойчик, даже журналистов не пригласили и не вышли к ним. Если вы боитесь народа, выйдите хотя бы к журналистам, тем более что большинство вы контролируете! Чтобы они задали вам вопросы! Но вы и этого побоялись. Только хвалили друг друга, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку…Такого слабого правительства в Молдове ещё не было! В такой ситуации Майя Санду должна была это правительство отправить в отставку. Но она этого сделать не может. Она поставила лучших своих людей! У неё других нет. Я не говорю, что они хорошие! Это лучшее из того, что у них было, лучшие из худших. И мы понимаем качество её команды. Если их убирать, то кого ставить? Некого! Скамейки запасных просто нет! – сказал он.

Экс-президент считает, что дойдёт до того, что представителей ПДС будут просто отлавливать на улицах и “общаться” с ними.

– Это произойдёт, к сожалению. Ещё раз повторяю, я не призываю к этому! Но от безысходности может произойти всё, что угодно. И здесь не будет важно кто — за Россию или за Европу. Люди просто доходят до отчаяния, – заявил он в интервью “Комсомольской правде в Молдове”.

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