Додон об оппонентах: Плохому танцору участки мешают

– С другой стороны, они готовят почву, чтобы сказать потом, что была фальсификация выборов. По их мнению, это беспроигрышный вариант. Если они вдруг выиграют, то скажут, что победили, несмотря на фальсификации. Если проиграют, то скажут, что предупреждали о фальсификациях. Я считаю, что они делают стратегическую ошибку, потому что этими сообщениями они демотивируют свой электорат. Какой смысл выходить избирателям правого кандидата на выборы, если все больше и больше в обществе проводится идея, что голосование будет сфальсифицировано? Мы видим по опросам и фокус-группам, что у меня все больше шансов победить на выборах, а у сторонников правых меньше желания участвовать в голосовании. Этими сообщениями они оказывают себе медвежью услугу, – подытожил Игорь Додон.