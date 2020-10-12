Додон об оппонентах: Плохому танцору участки мешают

“Правые” готовят почву, чтобы сказать потом, что была фальсификация выборов, так как, по их мнению, это беспроигрышный вариант. Об этом Игорь Додон заявил в интервью “РИА Новости”. Он прокомментировал тот факт, что проевропейские кандидаты были недовольны планируемым открытием 30 избирательных участков в России (в итоге их будет 17), а также тем, что голосовать смогут и жители Приднестровья.
– Плохому танцору участки мешают. Те, кто называют себя европейцами и большими ценителями демократии, идут по принципу Средневековья. Если избиратель думает по-другому, то его не предлагают разве что сжечь на костре, а всё остальное делать можно — лишить голоса, уничтожить, арестовать. Почему они так делают? Потому что понимают, что в открытой политической борьбе они проиграют, – сказал он.
Додон отметил, что, если сейчас дать право голоса через электронную систему всем гражданам республики, где бы они ни находились, и если в голосовании будут участвовать все граждане Молдовы, то “правые” проиграют эти выборы с результатом примерно 65% на 35%. Они пытаются создать для себя более комфортные условия с точки зрения конкуренции на этих выборах и выступают категорически против того или другого, пояснил он.
– С другой стороны, они готовят почву, чтобы сказать потом, что была фальсификация выборов. По их мнению, это беспроигрышный вариант. Если они вдруг выиграют, то скажут, что победили, несмотря на фальсификации. Если проиграют, то скажут, что предупреждали о фальсификациях. Я считаю, что они делают стратегическую ошибку, потому что этими сообщениями они демотивируют свой электорат. Какой смысл выходить избирателям правого кандидата на выборы, если все больше и больше в обществе проводится идея, что голосование будет сфальсифицировано? Мы видим по опросам и фокус-группам, что у меня все больше шансов победить на выборах, а у сторонников правых меньше желания участвовать в голосовании. Этими сообщениями они оказывают себе медвежью услугу, – подытожил Игорь Додон.
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