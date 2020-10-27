Додон об оппонентах: Если им запретить произносить моё имя, они не будут знать, о чём ещё говорить

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Кандидатов в президенты и их команды охватило отчаяние, потому что они поняли, что выбрали неправильную стратегию в избирательной кампании. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Додон.

– Если убрать фамилию “Додон”, они не будут знать, о чём ещё говорить. Запретите им произносить моё имя, и они ничего больше не смогут сказать. Кроме как “Долой Додона!”, говорить им не о чем. Но на народ это больше не действует, людям неинтересно слушать “Jos!”, – выразил уверенность кандидат.

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