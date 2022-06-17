Додон об обвинениях в свой адрес: Это то же самое, как если через пару лет кто-то из прокуроров решит, что квартира тёти, у которой обедает Майя Санду, на самом деле принадлежит не тёте, а её племяннице (ВИДЕО)

Додон об обвинениях в свой адрес: Это то же самое, как если через пару лет кто-то из прокуроров решит, что квартира тёти, у которой обедает Майя Санду, на самом деле принадлежит не тёте, а её племяннице (ВИДЕО)
Пятый президент страны отрицает обвинения в незаконном обогащении. “Другого имущества, кроме того, что было официально задекларировано, у нашей семьи нет, и мы докажем это в суде. Прокуроры вводят прессу и граждан в заблуждение, говоря о десятках миллионов. Они суммировали активы всех родственников, не проверив происхождение средств, и представляют это как моё имущество”, – рассказал он журналистам. 

– Это же самое, как если через пару лет кто-то из прокуроров решит, что квартира тёти, у которой обедает Майя Санду, на самом деле принадлежит не тёте, а её племяннице, и возбудит против нынешнего президента уголовное дело, – отметил Игорь Додон. 

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