Додон об обвинениях в свой адрес: Это то же самое, как если через пару лет кто-то из прокуроров решит, что квартира тёти, у которой обедает Майя Санду, на самом деле принадлежит не тёте, а её племяннице (ВИДЕО)

Пятый президент страны отрицает обвинения в незаконном обогащении. “Другого имущества, кроме того, что было официально задекларировано, у нашей семьи нет, и мы докажем это в суде. Прокуроры вводят прессу и граждан в заблуждение, говоря о десятках миллионов. Они суммировали активы всех родственников, не проверив происхождение средств, и представляют это как моё имущество”, – рассказал он журналистам.