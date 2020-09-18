Додон об обвинениях в фальсификации результатов выборов: Плохой танцовщице мешает паркет

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Глава государства ёмко ответил на обвинения ПДС и её лидера в якобы готовящихся фальсификациях результатов президентских выборов.

– Плохому танцору сами знаете что мешает. А если это танцовщица – мешает паркет, – сказал он в рамках передачи “Президент отвечает”.

Игорь Додон в очередной раз отметил, что фальсификации по ряду причин невозможны ни внутри страны, ни за пределами Молдовы.

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