Додон об обвинениях в фальсификации результатов выборов: Плохой танцовщице мешает паркет

Додон об обвинениях в фальсификации результатов выборов: Плохой танцовщице мешает паркет

Глава государства ёмко ответил на обвинения ПДС и её лидера в якобы готовящихся фальсификациях результатов президентских выборов.  

– Плохому танцору сами знаете что мешает. А если это танцовщица – мешает паркет, – сказал он в рамках передачи “Президент отвечает”. 

Игорь Додон в очередной раз отметил, что фальсификации по ряду причин невозможны ни внутри страны, ни за пределами Молдовы.

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