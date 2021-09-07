Додон об обязательстве ПДС принять беженцев из Афганистана: Ещё одно доказательство, что ПДС пляшет «под дудку» Запада (ВИДЕО)

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Очень странная и очень опасная ситуация. Так Игорь Додон прокомментировал то, что Молдова взяла на себя обязательство принять беженцев из Афганистана. Председатель ПСРМ задаётся вопросом: кто и на каких основаниях подписал от имени всей страны и всех наших граждан этот документ?

– Говорят, что есть секретный протокол, где чётко прописано, какое количество беженцев приедет в Молдову. Я категорически против, и думаю, что большинство граждан тоже. Я уверен, что это не в интересах РМ, а в интересах западных кураторов нынешней партии власти и нынешнего президента. Это ещё одно доказательство того, что нынешняя власть подконтрольна и пляшет «под дудку» геополитических игроков с Запада, – сказал он.

Додон отметил, что Блок коммунистов и социалистов поднимет этот вопрос. Он также подчеркнул, что ни одна страна ЕС не изъявила желания принять беженцев-афганцев.

– Что это означает? Что они хотят разместить их вокруг ЕС, чтобы у них проблем не было. А нам это для чего? Это очень актуальный вопрос и очень опасный для РМ, потому что есть угроза безопасности. Мы видели террористические акты. Слава Богу, нас это не затронуло, но мы видели, что происходит в разных странах ЕС и не только, – добавил он.

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