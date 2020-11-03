Додон об обещании Санду повысить пенсии: А что мешало сделать это в прошлом году или когда она была в правительстве с Плахотнюком? (ВИДЕО)

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Будучи премьер-министром, в прошлом году Майя Санду заблокировала инициативу президента о помощи пожилым людям, а теперь обещает, что минимальная пенсия в Молдове составит 2000 леев. Напрашивается простой вопрос: что ей мешало сделать это в прошлом году, отметил в эфире передачи “Acces direct” на “НТВ Молдова” Игорь Додон.

– Или почему она не вышла с подобной инициативой 2-3 года назад, когда была в правительстве с Плахотнюком? Теперь все герои – в предвыборной кампании. Я не случайно сказал об этих обещаниях и перефразировал пословицу: не стоит верить предвыборным заявлениям и обещаниям и менять голубя в руке на сороку на заборе. Сорока сейчас обещает всё, что угодно, чтобы за неё проголосовали. Да и вообще, на вопрос, откуда возьмёте деньги, у них два ответа: борьба с коррупцией и нам дадут европейцы. Вот этим не дадут, а нам – кредит дадут, – отметил Додон.

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