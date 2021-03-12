Додон об экскурсии Санду по Кондрице: До чего вы докатились? Вместо решения проблем граждан заглядываете под кровати и в туалеты и ищете прошлогодний снег (ВИДЕО)

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Пресс-тур по президентской резиденции в Кондрице, в ходе которого журналистам показали туалеты и содержимое погреба, вызвал недоумение Игоря Додона. Председатель ПСРМ призвал Майю Санду уволить всю её пиар-службу и заняться наконец решением проблем граждан.

– До чего докатилась команда Санду? Из чего вы делаете пиар? Кого это интересует? Резиденция в Кондрице сейчас в гораздо лучшем состоянии, чем то, что я застал в 2016 году. Уверяю, после Майи Санду там будет разруха. Кто-то даже спросил, почему в озере нет рыбы. Ходили журналисты Санду вокруг озера и хотели, чтобы зимой рыба выпрыгивала на берег, как дельфины. Мы оставили и рыбу в озере, и относились ко всему по-хозяйски. Мы много туда инвестировали, нашли ресурсы. А вас интересуют только туалеты. Вам должно быть стыдно, – сказал Додон.

Председатель Партии социалистов отметил, что лучше бы Майя Санду созвала Высший совет безопасности по вопросу ситуации с пандемией, а не занималась глупостями.

– Почему вы этого не делаете? Нет решений, ничего в голову не приходит? Что за игры? Созовите совет ВСБ по пандемии и примите решения. Не можете, не хотите брать на себя ответственность, а искать прошлогодний снег по Кондрице? Люди всё прекрасно видят, – подытожил он.

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