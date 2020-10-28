Додон об экономике: В следующем году можем сделать серьёзный рывок (ВИДЕО)

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Молдова выйдет из сложной ситуации, в которую она попала из-за пандемии и засухи. В то же время на будущий год у руководства страны серьёзные планы в том, что касается экономики. Об этом Игорь Додон заявил в интервью телеканалу “Россия 24”.

– Мы планируем очень серьёзные инвестиции в инфраструктуру. Это будет определенным локомотивом для выхода из экономического кризиса. Кроме того, запустим очень серьёзные программы для поддержки нашего бизнеса. С одной стороны государство будет вливать деньги в большие инфраструктурные проекты, с другой – будем помогать отечественному бизнесу. Я считаю, что следующий год будет положительным с точки зрения экономического роста, – сказал он.

Додон также упомянул о молдо-российских проектах, реализация которых также ожидается в 2021 году.

– Месяц назад состоялся молдо-российский экономический форум, на котором было предложено очень много интересных идей. Я думаю, что они станут реальностью в следующем году. К примеру, такие проекты, как несколько больших агрохабов в Молдове с участием российского бизнеса. Из всего, что мы видим на сегодняшний день – в следующем году мы можем сделать серьёзный рывок и в экономике, и в некоторых новых проектах, которые у нас могут внедряться вместе с российскими партнерами, – подытожил он.

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