Додон об атаках: Оппоненты боятся результата, который мы получим, и правильно делают (ВИДЕО)

Додон об атаках: Оппоненты боятся результата, который мы получим, и правильно делают (ВИДЕО)

В рамках нового выпуска своего видеоблога Игорь Додон прокомментировал нападки со стороны своих оппонентов в свой адрес и в адрес всего Блока коммунистов и социалистов. 

– Они говорят, что наш блок не имеет никакого значения, что Воронин с Додоном не получат никакого результата, но атакуют нас ежедневно. Это означает только одно: они боятся результата, который мы получим. То, что за блоком стоит Плахотнюк, – это глупости. Кто выгнал Плахотнюка из страны, что избавил страну от захвата в 2019 году? – сказал он. 

Додон призвал граждан не обращать внимания “на всю эту грязь”.

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