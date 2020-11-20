Додон об антироссийских заявлениях Санду: Поменяла позицию всего за 3 дня (ВИДЕО)

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Последние заявления Майи Санду по поводу Приднестровья Игорь Додон считает серьёзной ошибкой. Об этом действующий глава государства заявил в рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”. Президент обратил внимание, что сказанное совершенно не соответствует её “равноудаленным декларациям” между первым и вторым турами выборов.

– Я видел сегодня, она уже говорит, что миротворцев нужно срочно убирать с Днестра. Что это означает? И что украинцам нужно более жестко давить на Приднестровье, Донбасс и т.д. Это что за призыв избранного президента? В стране, где не решен приднестровский конфликт, где 35-50 % русскоязычного населения. Считаю, это серьезная ошибка. Поэтому всё будет очень-очень интересно в ближайшее время. Граждане увидят, что то, что обещали во время выборов, начали говорить по-русски, делать на русском языке газеты – это была всего лишь маска, – сказал он.

Додон подчеркнул, что большинство населения желает взвешенной внешней политики, а не дружбы с одними против других.

– Что произойдет, если действующий или будущий президент начнет проводить антироссийскую политику? Ничего хорошего не будет для страны. Мы это компенсируем за счет правительства, парламента, будем проводить взвешенную внешнюю политику. Но и для этого политика ничего хорошего не будет, – уверен он.

Глава государства также отметил, что последние заявления – “это точно не открытый, взвешенный подход, который звучал с первого по второй туры”.

– Она поменяла свою позицию за 2-3 дня. Время еще покажет. И, поверьте, граждане, которые сделали этот выбор, поймут это и будут сожалеть об этом. Я в качестве будущего лидера партии и человека, за которого проголосовала почти половина населения внутри страны, обязан сделать всё возможное, чтобы вот такие декларации, такие сигналы не привели к тому, чтобы мы дестабилизировали ситуацию внутри страны. Я сделаю для этого всё возможное, – подытожил он.

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