Додон об антироссийских заявлениях Санду: Это опасно для населения, не для политиков (ВИДЕО)

Додон об антироссийских заявлениях Санду: Это опасно для населения, не для политиков (ВИДЕО)

Молдова может выжить как независимое государство, только если будет проводить взвешенную внешнюю политику. Мы не должны искать врагов на Западе или на Востоке, у нас должны быть хорошие отношения со всеми, заявил в “Интервью недели” на GRT Игорь Додон. Председатель ПСРМ выступил за сохранение стратегического партнёрства с Россией, отметив, что участие Майи Санду в “антироссийском шабаше” под названием “Крымская платформа” и сделанные ей заявления не пойдут на пользу отношениям с РФ. 

– Могли бы воздержаться от таких высказываний. Я понимаю, что Запад, американцы сказали, что надо обязательно участвовать. “Мы поддержали тебя на выборах, а ты должна сделать это, антироссийское”. Но как это повлияет на наши отношения? У нас очень много нерешённых проблем с Россией, у нас нет ясности с газом – в конце сентября истекает договор с “Газпромом”. Нет ясности, как будем поставлять наши товары на российский рынок. И на севере, и на юге, и в центре ждут, что будет с вином, что будет с яблоками и т.д. Очень много нерешённых вопросов. А устраивать эти все вещи – это опасно для населения, не для политиков, – сказал он. 

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