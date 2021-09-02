Додон об антироссийских заявлениях Санду: Это опасно для населения, не для политиков (ВИДЕО)

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Молдова может выжить как независимое государство, только если будет проводить взвешенную внешнюю политику. Мы не должны искать врагов на Западе или на Востоке, у нас должны быть хорошие отношения со всеми, заявил в “Интервью недели” на GRT Игорь Додон. Председатель ПСРМ выступил за сохранение стратегического партнёрства с Россией, отметив, что участие Майи Санду в “антироссийском шабаше” под названием “Крымская платформа” и сделанные ей заявления не пойдут на пользу отношениям с РФ.

– Могли бы воздержаться от таких высказываний. Я понимаю, что Запад, американцы сказали, что надо обязательно участвовать. “Мы поддержали тебя на выборах, а ты должна сделать это, антироссийское”. Но как это повлияет на наши отношения? У нас очень много нерешённых проблем с Россией, у нас нет ясности с газом – в конце сентября истекает договор с “Газпромом”. Нет ясности, как будем поставлять наши товары на российский рынок. И на севере, и на юге, и в центре ждут, что будет с вином, что будет с яблоками и т.д. Очень много нерешённых вопросов. А устраивать эти все вещи – это опасно для населения, не для политиков, – сказал он.

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