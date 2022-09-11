Додон о запрете полётов в Москву: Власти хотят понравиться западным кураторам и присоединиться к антироссийским санкционным мерам

Додон о запрете полётов в Москву: Власти хотят понравиться западным кураторам и присоединиться к антироссийским санкционным мерам

Решение молдавских властей запретить полёты в Россию не имеет ничего общего с интересами и безопасностью молдавских граждан. Так считает экс-президент Молдовы Игорь Додон. Он отмечает, что в Москву без проблем летают самолёты из Турции, ОАЭ, Сербии, Армении, Египта, Израиля, Беларуси, и желающие попасть из Молдовы в Россию или из России в Молдову активно используют некоторые из этих маршрутов. 

Власти Молдовы запрещают прямые перелёты из Кишинёва в Москву, чтобы понравиться западным кураторам и присоединиться к антироссийским санкционным мерам, считает политик.

– К сожалению, это решение создаёт дополнительные проблемы и затраты для десятков тысяч наших сограждан, которые вынуждены тратить десятки часов и добираться транзитом через третьи страны домой, чтобы наконец увидеть и обнять своих родных, – отметил он на своей странице в соцсети. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md