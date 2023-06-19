Додон о запрете партии “Шор”: Сегодняшний прецедент сработает бумерангом против PAS

Исполнительный секретарь ПСРМ, пятый президент Молдовы прокомментировал решение КС объявить партию “Шор” неконституционной.

– Майя Санду и PAS напрасно сегодня радуются запрету партии “Шор”. На самом деле сегодняшний вердикт КС описывает будущее правящей партии. История и страна возьмут реванш.

Власть PAS сегодня официально стала тоталитарной, уничтожающей оппозиционные силы. Это становится очевидным для всё большего числа людей. И отныне их судьбу легко предсказать – эта партия станет жертвой собственного прецедента. Тот, кто убивает демократию, будет удалён с политической сцены.

Прискорбно, что роль политического киллера исполнил Конституционный суд. Пример бывших судей, времён периода Плахотнюка, ничему не научил нынешний состав КС.

Сегодняшний прецедент сработает бумерангом. А для запрета PAS в будущем уже гораздо больше причин, чем в случае с партией “Шор”. Власть PAS будет осуждена за узурпацию власти в государстве и за политические преступления. Ничто не вечно, и мы наблюдаем начало конца этого безответственного руководства, – написал Игорь Додон.