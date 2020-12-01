Додон о заявлениях Санду о Приднестровье: Очень надеюсь, что они не были сделаны под диктовку важных геополитических игроков

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Глава государства надеется, что за заявлениями Майи Санду о Приднестровье не стоят важные геополитические игроки, которые руководят ею из тени. Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи на общественном телеканале. Он подчеркнул, что данные декларации не соответствуют ни ситуации в нашей стране, ни необходимости успокоить настроения в обществе.

– В последние дни я видел много заявлений и взаимных обвинений. Я не помню, чтобы все эти годы было так много деклараций на эту тему. И все они были спровоцированы избранным президентом всего за несколько недель до инаугурации. Поэтому я и говорю: ей нужно выйти из предвыборной кампании, спуститься с небес на землю и посмотреть, что происходит на самом деле, – сказал он.

Игорь Додон в очередной раз подчеркнул важность миротворческой миссии в Приднестровье.

– Нам категорически не нужна дестабилизация. Но если это сценарий кого-то, кто находится за её спиной, кто ею управляет, чтобы дестабилизировать ситуацию в Приднестровье и развязать новый геополитический конфликт между Российской Федерацией и Западом, тогда мы должны дать этому соответствующую оценку. Но мы, граждане Республики Молдова, не должны этого допустить. Нельзя допустить повторения начала 90-х. Эти токсичные заявления никому не нужны, – добавил он.

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