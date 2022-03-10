Додон о заявке на вступление в ЕС: Оставьте эти “фейерверки” и займитесь решением проблем! (ВИДЕО)

Додон о заявке на вступление в ЕС: Оставьте эти “фейерверки” и займитесь решением проблем! (ВИДЕО)
Подача заявки на вступление в ЕС – пиар-ход ПДС, который не принесёт никаких результатов гражданам и никак не решит их проблемы. Об этом в рамках передачи на частном телеканале говорил председатель Молдавско-Российского делового союза, пятый президент РМ Игорь Додон. 

– Мы не вступим в ЕС, и даже кандидатами не станем в ближайшее время. Это очевидно, и мы слышим это и от ЕС. Мы знаем страны, которые получили статус кандидата, Турция уже почти 30 лет в этом статусе, Сербия, Черногория, Македония и т.д. Они уже 10 лет ждут, а их не принимают. Учитывая это, и в условиях того, что происходит в регионе, я считаю, что власть должна была воздержаться от подачи этого заявки, – сказал он.
Игорь Додон напомнил, как в 2010 году добиться скорейшего вступления Молдовы в ЕС обещали тогдашние лидеры АЕИ, однако это ничем не закончилось.
– Я предлагаю отложить в сторону эти “фейерверки” политического пиара и заняться решением существующих проблем. Нужно сконцентрироваться на этом, а подобные шаги ни к чему не приведут, – подытожил он. 
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