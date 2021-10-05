Додон о задержании Стояногло: Фатальная ошибка режима ПДС. Это начало их конца

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Председатель ПСРМ считает фатальной политической ошибкой задержание генерального прокурора. Игорь Додон отмечает, что то, как это было сделано, – без оснований, людьми в масках, в спешке, ночью, из страха к тому, что он знает, и осознавая, что законно отправить его в отставку не могут – свидетельствует о том, что власть находится в отчаянии и выбрала неверный путь.

Об этом лидер социалистов написал на своей странице в соцсети. Он подчеркнул, что пока никто не знает, какими будут долгосрочные последствия этого злоупотребления, однако считает очевидным, что они будут негативными для тех, кто позволил это, и что эти люди полностью ответят за сегодняшнее сумасшествие.

– Уважаемые граждане, сегодня мы убедились в том, как опасно для правого государства, когда диктатура камуфлируется в демократию, а узурпацию власти прячут под проевропейскими слоганами. Именно эти процессы мы наблюдаем в последние месяцы и недели, когда по очереди государственные учреждения захватывают, хуже, чем во времена Плахотнюка, а власть убирает всех, кто не входит в ПДС, или не носит “звание” “хороших людей”. Хочу напомнить представителям власти, что времена всегда меняются, тем более такие “хорошие времена”, как эти, и тогда им не удастся уйти от ответственности за беззакония и опасные прецеденты, которые они создают сегодня, – отметил он.

Додон также добавил, что никто даже не представлял, что президентура и ПДС совершат такую стратегическую ошибку.

– Сегодня – начало конца этого режима, – подытожил он.

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