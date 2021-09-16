Додон о выборах в Гагаузии: Наши кандидаты смогут продолжить реализацию социальных программ в автономии (ФОТО)

Игорь Додон продолжает рабочие поездки в Гагаузскую автономию в преддверии выборов в Народное собрание 19 сентября. Накануне он провёл встречи в Комрате, где Блок коммунистов и социалистов выдвинул двух кандидатов: на 1-м избирательном округе это Анна Братунова, а на 4-м – Иван Димитрогло.