Додон о выборах в Гагаузии: Наши кандидаты смогут продолжить реализацию социальных программ в автономии (ФОТО)

Додон о выборах в Гагаузии: Наши кандидаты смогут продолжить реализацию социальных программ в автономии (ФОТО)
Игорь Додон продолжает рабочие поездки в Гагаузскую автономию в преддверии выборов в Народное собрание 19 сентября. Накануне он провёл встречи в Комрате, где Блок коммунистов и социалистов выдвинул двух кандидатов: на 1-м избирательном округе это Анна Братунова, а на 4-м – Иван Димитрогло. 

– Рассказал горожанам о важности поддержки наших кандидатов, поскольку они смогут продолжить реализацию социальных программ на территории Гагаузии. Это особенно актуально на фоне антисоциальных и антинародных мер центральных властей Молдовы, – отметил председатель ПСРМ на своей странице в соцсети. 

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