Додон о встрече Путина и Байдена: Хороший шаг, который даёт надежду (ВИДЕО)

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Без диалога нет результатов. Об этом в рамках нового выпуска своего видеоблога заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ поприветствовал первую встречу двух мировых лидеров, отметив, что это хороший шаг, который может поспособствовать решению важных проблем и в нашем регионе.

– Это хороший посыл. Он и нам даёт определённую уверенность в завтрашнем дне, надежду на то, что в переговорах между этими двумя важными государствами могут быть подняты вопросы, связанные в том числе с Республикой Молдова. Диалог на столь высоком уровне может способствовать решению важных проблем в нашем регионе. Надеюсь, будут и другие шаги, – сказал он.

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