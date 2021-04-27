Додон о возвращении СИБ в подчинение президенту: Это связано с делом Чауса (ВИДЕО)

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Сегодняшнее решение КС вернуть СИБ в исключительное подчинение президенту связано с работой следственной парламентской комиссии по делу о похищении в Кишинёве украинского судьи Николая Чауса. Об этом в рамках “Интервью недели” на “Первом в Молдове” заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ отметил, что комиссия работает очень быстро, и уже после майских праздников готова представить отчёт парламенту, а в нём, не сомневается Додон, “будут очень интересные детали”.

– Понятно, что там СИБ замешан, и чтобы он не был в подчинении парламенту, который может затребовать больше информации, его оставили в подчинении президенту. Но и здесь большой знак вопроса: если в подчинении президенту, и понятно, что спецслужбы Молдовы работали вместе со спецслужбами Украины, тогда ответственность чья? Президента. Понимаю, что Майя Санду может поторопиться с роспуском парламента, исходя из этих соображений, чтобы сказать, что парламент уже распущен, какая там комиссия и т.д. Но и комиссия, и парламент могут принимать постановления. Я думаю, там будут очень интересные детали, – сказал он.

Напомним, сегодня КС решил, что СИБ должна подчиняться исключительно президенту страны.

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