Додон о вотуме недоверия Думбрэвяну: Удар ниже пояса. Так могли поступить только циники без души (ВИДЕО)

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Места для пациентов с коронавирусом в больницах есть. Сейчас мы более подготовлены, чем были в марте. Об этом Игорь Додон заявил в рамках нового выпуска “Президент отвечает”. Выдвинутый “умниками” вотум недоверия министру здравоохранения Виорике Думбрэвяну Додон назвал “ударом ниже пояса”, подчеркнув, что на такое способно только циники.

– Госпожа Думбрэвяну противостояла этой пандемии в течение последних 3-4 месяцев, в очень сложной ситуации, когда система здравоохранения была разрушена всеми предыдущими министрами, включая бывшего министра, которая сейчас у Канду. И вы бьете по госпоже Думбрэвяну и вызываете ее “на ковер”, как сказал кто-то из вас в парламенте? Это издевательство. Такое могут делать только циничные люди, без души, без ничего. Уверен, что министр ответит на любой вопрос депутатов. Но со стороны Канду и его команды это низко, – сказал он.

Всплеск числа новых случаев Игорь Додон связал со снятием ограничений, отметив, что это происходит не только в Молдове, но и во всем мире. Президент выразил твердую уверенность в том, что “мы преодолеем вторую волну”. Он также поблагодарив врачей за их вклад, рассказав, что по случаю Дня медицинского работника подпишет указ о присуждении 350-400 государственных наград представителям данной сферы.

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