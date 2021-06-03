Додон о внешней помощи: Деньги должны идти на нужды граждан, а не в карманы НПО-шников. Нужен отчёт по каждому бану! (ВИДЕО)

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Игорь Додон приветствует внешнюю финансовую помощь нашей стране, но отмечает, что важно понимать, на каких условиях её предоставляют и почему именно в разгар предвыборной кампании. Об этом председатель ПСРМ заявил в рамках программы на телеканале “НТВ Молдова”, комментируя решение Европейской комиссии запустить План восстановления экономики Республики Молдова на следующие три года на сумму до 600 млн евро. Додон также обратил внимание на то, что, несмотря на его многочисленные требования, до сих пор гражданам так и не был представлен отчёт о том, как были потрачены выделенные за последние 10 лет различным альянсам денежные средства.

– Я слышал, что будут политические условия. Что нам навяжут – увеличение пенсионного возраста или ликвидацию районов? Мы приветствуем помощь, но давайте посмотрим на условия. Если они будут такими же, как выдвигались альянсам “За европейскую интеграцию”…Когда крали миллиард, европейцы финансировали реформу юстиции в Молдове, и мы видели, чем она закончилась, – сказал он.

Второй вопрос – почему именно сейчас, в разгар предвыборной кампании?

– Румыны дают топливо, хотя Йоханнис обещал его еще в конце прошлого года. Почему не дали в феврале, когда аграрии готовились к весенним работам? Тогда нужно было дать. Ждали, когда закончатся весенние работы, а теперь будут ходить с ведром в разгар предвыборной кампании и раздавать топливо. Большое спасибо! Так же и эти 600 млн. Представьте, что я бы сейчас поехал в Россию, и Россия согласилась бы выделить нам 500 млн долларов – как было 2 года назад, когда русские решили дать нам 200 млн евро на дороги, без политических условий. Что тогда сделали правые? Устроили шум в парламенте и побежали в КС аннулировать эту помощь, – напомнил Додон.

Председатель ПСРМ добавил, что если это всего лишь “политическое шоу перед выборами”, граждане должны знать об этом.

– На что потратят эти деньги? На кофе-брейки по реформе юстиции, чтобы НПО снова “отмыли” несколько сотен миллионов долларов, как это делали до сих пор? Мы будем настаивать на том, чтобы был отчёт по каждому бану, потраченному из помощи, предоставленной европейцами, американцами и так далее. И я настаиваю на том, чтобы эти деньги шли не в карманы НПО, а на решение конкретных проблем граждан – вода, канализация, дороги, – подчеркнул он.

Додон отметил, что ранее неоднократно требовал предоставить информацию о том, как были потрачены предоставленные Молдове с 2010 по 2020 годы деньги, однако “воз и ныне там”.

– Европейцы говорят, что дали Молдове 600-700 млн евро. Это 15 млрд леев. Куда они пошли? Сколько потратили на НПО и сколько на нужды сёл? Мы приветствуем помощь, но она носит предвыборный характер и неясны условия. Я не считаю, что мы должны соглашаться на любое условие, лишь бы понравиться кому-то. И да, мы будем настаивать на том, чтобы эти деньги использовались для решения проблем людей, а не НПО-шников, соросят и других, как в последние годы, – подытожил Игорь Додон.

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