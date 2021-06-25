Додон о вмешательстве Хогана: Мы что, должны позволять, чтобы нами вертели все, как хотят?! (ВИДЕО)

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Взять под полный контроль Республику Молдова и использовать нашу страну против России – такую цель преследует Запад. Об этом в рамках нового выпуска своего видеоблога заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ отметил, что вмешательство во внутренние дела нашей страны становится всё более явным, и поприветствовал вчерашнее письмо Владимира Воронина на имя посла США в РМ Дерека Хогана.

– Правильно Воронин сказал – господин Хоган, это вмешательство во внутренние дела Республики Молдова. Не знаю, если господин посол что-то поймет из этого письма, может, стоит обратиться в Госдепартамент США, но нельзя так себя вести. За час до принятия решения об избирательных участках прийти в ЦИК и сказать: “Мы бы оценили, если бы вы выполнили решение суда”. Что это такое, мы что, банановая республика для вас? Представьте себе такое в другом европейском государстве – да этот посол сразу был бы вызван в МИД! А у нас все молчат. У нас что, нет своих государственных структур и чуть-чуть гордости за нашу страну? Мы что, должны позволять, чтобы нами вертели все, как хотят? – возмутился Игорь Додон.

Он подчеркнул, что цель Запада – взять под полный контроль РМ и использовать в борьбе против России.

– Правые идут по этой повестке, но у них ничего не получится. Молдавский народ этого не допустит, – подытожил председатель ПСРМ.

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