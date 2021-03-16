Додон о вероятном сценарии: Парламентское большинство выдвинет другого кандидата, а КС снова поставит Санду на место

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“Зачем весь этот цирк, если мы всё равно придём к тому, что изначально предлагали?”. С таким вопросом Игорь Додон обратился в рамках передачи на “НТВ Молдова” к Майе Санду. Председатель ПСРМ подчеркнул, что упрямство президента – главная причина усугубления кризиса в стране. Не дождавшись решения парламентского большинства о другом кандидате, Санду выдвинула на пост премьера Игоря Гросу, снова нарушив Конституцию и вердикт КС, подчеркнул он.

– У нас есть кандидаты – хорошие. В последующие дни вы услышите новые имена. Мы были готовы, так как после первого выдвижения Марианны Дурлештяну и отказа Майи Санду назначить её, многие юристы говорили, что нужно будет повторить процедуру. Мы учитывали это и рассматривали возможность выдвижения и других кандидатов, – сказал он.

Игорь Додон отметил, что сегодняшняя спешка Санду объявить кандидатом в премьеры Игоря Гросу и вероятное выдвижение другого кандидата парламентским большинством приведут к очередному тупику. Председатель ПСРМ предполагает, что в этой ситуации КС снова поставит на место президента и призовёт соблюдать Конституцию, в том числе пойти на переговоры с социалистами.

– И тогда мы придём к тому, что изначально предлагали – выборы в сентябре. Тогда зачем был нужен весь этот цирк?! – подчеркнул Додон.