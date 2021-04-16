Додон о вчерашнем решении КС: Над этим работали и западные послы (ВИДЕО)

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Председатель ПСРМ считает неслучайным вчерашнее появление Майи Санду на заседании Конституционного суда. Игорь Додон обращает внимание на то, что ещё в феврале все судьи КС единогласно постановили, что президент обязана посоветоваться с парламентским большинством и выдвинуть предложенную им кандидатуру в премьеры, а вчера трое из пяти приняли противоположное решение.

– Кто на них давил? Думаю, неслучайно, что вчера президент лично приехала в КС. Это давление на судей и конфликт интересов. Кстати, вчера парламент попытался отозвать одного из судей КС, потому что бывший адвокат Майи Санду, член ее партии, в конфликте интересов с президентом, присутствовавшем на заседании. Поэтому давление было со стороны президентуры и извне – западные послы над этим работали. Думаю, со временем появятся и доказательства этого, – сказал он.

Напомним, ПСРМ намерена выдвинуть проект постановления парламента, которое констатирует факт узурпации КС тремя членами суда (Маноле, Шова, Рошка) в пользу политических интересов президента, нарушения присяги, которую они произнесли перед этим составом парламента, и потребует их отставки.

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