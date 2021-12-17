Додон о вакцинации «просрочкой»: Если это правда, должны «вылететь» все – и министр, и премьер

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Игорь Додон не хочет верить в то, что некоторым нашим согражданам действительно вводили просроченные вакцины от коронавируса. В рамках передачи на частном телеканале председатель ПСРМ отметил, что уполномоченные лица должны в срочном порядке пролить свет на эту ситуацию, но если это правда – понести наказание по всей строгости закона должны все виновные.

⁃ Я думаю, что врачи не допустили бы этого. Это моё мнение. Но если это произошло, то это очень серьёзно. Должны «вылететь» все: министр, и премьер-министр, и все. Этот случай – из ряда вон выходящий, – сказал Додон.

Ранее мы писали, что в результате аудита Счётной палаты были выявлены многочисленные нарушения в процессе вакцинации. В частности, было установлено, что гражданам Молдовы ввели более 7 тысяч вакцин против коронавируса с истекшим сроком годности. Кроме того, по данным ведомства, около 11 тысяч доз вакцины от коронавируса стоимостью примерно 1,5 млн леев бесследно исчезли. Также предполагается, что 70 тысяч сертификатов о вакцинации могут быть фальшивыми.

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