Додон о требовании Санду ввести локдаун: Выплата зарплат и пенсий окажется под угрозой. Президент хочет оставить людей без куска хлеба (ВИДЕО)

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Временно исполняющее обязанности правительство не вправе просить парламент ввести в стране чрезвычайное положение. Об этом в рамках программы на “НТВ Молдова” заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ отметил, что выступить с такой инициативой могут или полноправное правительство, или глава государства, однако Санду в очередной раз пытается переложить свою ответственность на других.

Додон также подчеркнул, что наша страна находится и без того в очень сложной ситуации, а требование Майи Санду ввести тотальный локдаун поставит под угрозу поступления в госбюджет и, как следствие, выплату зарплат и пенсий до мая-июня.

– Как граждане будут справляться? Майя Санду просит выдать по 1000 леев в неделю обладателям патентов. Но это 35-40 млн еженедельно, а если умножить на 4 – это 200 млн леев в месяц, которых в бюджете нет. Да, мы бы хотели их выделить, и сейчас ищем возможность изыскать средства, но для чего весь этот популизм? – отметил лидер ПСРМ.

Позиция социалистов остаётся прежней: вводить локдаун категорически нельзя, иначе это просто уничтожит экономических агентов, а люди останутся без зарплат и без куска хлеба.

– Да, некоторые ограничения необходимы, и мои коллеги в парламенте обсуждают это, но они должны быть дозированными, с минимальным воздействием на деятельность экономических агентов и общества. Некоторые предложения уже есть, но за все эти процессы и дальше ответственность лежит на институте президента. Если бы институт президента в феврале, когда мы выдвинули кандидата на пост премьер-министра, утвердил его, у нас бы уже месяц было функциональное правительство. Тогда было бы другое положение. А упрямство Майи Санду и желание любой ценой добиться досрочных выборов привело к этой ситуации, и дальше, вероятно, будет только хуже. Граждане должны это понимать, – подытожил он.

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