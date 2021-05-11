Додон о теракте в Казани: Это чудовищно! Прощать и забывать подобное нельзя! (ВИДЕО)

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Председатель ПСРМ Игорь Додон вместе с депутатами Партии социалистов, коллегами по политформированию и активистами “Молодой гвардии” пришёл сегодня к зданию посольства Российской Федерации в Кишинёве, чтобы возложить цветы и почтить память погибших в результате теракта в школе №175 в Казани. Он отметил, что “то, что произошло сегодня в братской России, стало ударом для всех”.

– Чудовищно, когда дети прыгают с 4-го этажа, чтобы спастись. Это ещё раз показывает, что терроризм не дремлет. Ударили в самое больное место – по детям. Этого нельзя прощать и забывать, – сказал лидер социалистов.

Игорь Додон также добавил, что “все нормальные люди сейчас соболезнуют Российской Федерации, родителям, которые потеряли детей”.

Число погибших при стрельбе в школе выросло до девяти. Это восьмиклассники (четыре мальчика и три девочки), а также учитель и сотрудник заведения.

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. В среду в Татарстане день траура.

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