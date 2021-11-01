Додон о тарифе на газ: Минимум 8, максимум 13-14 леев (ВИДЕО)

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Тариф на газ для конечных потребителей станет как минимум в два раза больше. Об этом в рамках программы на частном телеканале заявил Игорь Додон.

– Минимум 8, максимум – 13-14 леев, – отметил председатель ПСРМ, добавив, что новая цена может быть утверждена в самое ближайшее время.

Додон назвал это повышение существенным и подчеркнул, что оно негативно скажется как на бытовых потребителях, так и на экономических агентах, и вызовет цепное повышение цен. Чтобы смягчить последствия для населения, нужно в срочном порядке принять механизм компенсирования роста тарифа для всех без исключения, а не только для определённых категорий граждан, заявил председатель Партии социалистов.

– Как это можно компенсировать? Внешние займы, выделить деньги из бюджета или аннулировать действующий НДС в размере 8% на поставки газа в РМ, – добавил он.

Додон также отметил, что власть слишком поздно начала переговоры по газу, и добавил, что если бы у власти остались социалисты, они договорились бы о более выгодной цене для населения.

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