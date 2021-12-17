Додон о «Спутнике»: Покупайте быстрее и дайте людям вакцинироваться!

Председатель ПСРМ в очередной раз призвал руководство страны ускорить процесс закупки российской вакцины от коронавируса.

⁃ Даю 100%, что если бы в Молдове была вакцина «Спутник V», у неё не успел бы истечь срок годности, потому что она самая востребованная. Несколько недель назад правительство заявило, что хочет закупить несколько тысяч доз вакцины «Спутник». Так покупайте быстрее и дайте людям вакцинироваться! И тогда процесс вакцинации в стране будет двигаться быстрее, – сказал он накануне в рамках передачи на частном телеканале.