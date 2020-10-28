Додон о сотрудничестве в рамках ЕАЭС: Мы намерены двигаться дальше в этом направлении (ВИДЕО)

Додон о сотрудничестве в рамках ЕАЭС: Мы намерены двигаться дальше в этом направлении (ВИДЕО)

Республика Молдова  – первая в мире страна, получившая статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Руководство нашей страны намерено продолжать сотрудничество в рамках этой важной структуры, а также получить статус члена Евразийского банка, заявил в интервью каналу “Россия 24” Игорь Додон.  

– Мы намерены двигаться дальше. Мы участвуем во всех заседаниях: и рабочих групп, и на уровне премьеров и президента. Сейчас детально изучаем дорожную карту, через которую проходили другие страны до того, как получили статус члена ЕАЭС. В следующем году мы намерены получить статус члена Евразийского банка. Это очень интересный финансовый инструмент для финансовой подпитки и финансирования серьезных инфраструктурных и экономических проектов. Мы с интересом смотрим в этом направлении и будем развивать сотрудничество, – сказал он. 

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