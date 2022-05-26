Додон о содержании в СИЗО: Если Санду попадёт в такие условия, а она попадёт, она не выдержит

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Игорь Додон рассказал об условиях содержания в следственном изоляторе, где он провёл последние несколько суток.

– Меня 2 дня продержали в изоляторе с включённым ночью светом. Если Санду попадет в такие условия, а она попадёт, она не выживет. Они прессовали семью, пришли в 7 утра,напугали детей, залезли через забор к моей матери. Цель – подавить меня психологически, чтобы я сдался. Но я не сдамся. Мы победим, – подчеркнул пятый президент страны.

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