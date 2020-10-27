Додон о ситуации с коронавирусом: Возврата или новых экономических ограничений не будет

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Преодоление кризиса, вызванного пандемией, – приоритет №1 после президентских выборов. Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи на частном телеканале, отметив, что руководство страны готовит стратегию в этом отношении.

Он не раскрыл скобки, однако отметил, что возврата прежних ограничений или введения новых в экономической деятельности не будет. Додон также высказался за продолжение образовательного процесса в том же формате, какой был последние два месяца.

Действующий глава государства в очередной раз отметил, что считает, что правительство хорошо справляется с этой ситуацией, отметив, что у наших ближайших соседей обстановка с коронавирусом гораздо хуже.

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