Додон о ситуации с коронавирусом: Медицинская система справляется. Приостанавливать экономическую и образовательную деятельность не будем (ВИДЕО)

Додон о ситуации с коронавирусом: Медицинская система справляется. Приостанавливать экономическую и образовательную деятельность не будем (ВИДЕО)

Руководство страны обеспокоено ситуацией с коронавирусом, однако медицинская система подготовлена и справляется. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон. 

Глава государства отметил, что места в больницах есть. Хватает и тестов, лекарств и других необходимых средств. Президент также рассказал, что коронавирусом заболели несколько депутатов Парламента РМ.

– Руководству законодательного органа предстоит принять решение в этом отношении, – сказал он. 

Додон добавил, что на данный момент руководство страны не рассматривает возможность приостановления экономической и образовательной деятельности. Он напомнил, что РМ уже обратилась к России с просьбой предоставить вакцину от коронавируса, как только она пройдет все необходимые этапы для признания на международном уровне.

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