Додон о Санду: По её логике, жертвы – вся страна. Кстати, она вылечилась от отравления ртутью? (ВИДЕО)

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Пятый президент страны ответил на заявление Майи Санду о том, что он выставляет себя жертвой приглашением посетить изолятор и побыть там хотя бы сутки.

– По логике Майи Санду, вся страна – жертвы, так как все живут в нынешних условиях. По поводу выставления себя жертвой – я, в отличие от Майи Санду, не заявлял и не буду заявлять, что меня пытались отравить ртутью, как она это сделала 3 года назад. Кстати, она вылечилась или нет? Если она хочет стать жертвой, пускай пойдёт со мной в изолятор, пускай побудет там хотя бы сутки. Это будет авансом за беззакония, за которые она будет отвечать в будущем. И за кражу миллиарда, и за узурпацию власти, когда не выдвинула премьера, которого выбрало большинство, и за то, что происходит со Стояногло. За это всё равно кто-то будет отвечать рано или поздно, – заявил Игорь Додон.

Додон уверен, что его задержание в день рождения Санду было отнюдь не случайным. Декларации президента о том, что об его аресте она узнала из прессы, политик считает ложью.

– Раньше в коммунистические времена, руководителям дарили разные вещи, например, машины, но в этом случае хотели, наверное, подарить «голову» политического оппонента. Я не верю, что высшее должностное лицо государства, в подчинении которого находится СИБ, не было осведомлено. Я был президентом и я знаю, что каждое утро или каждый вечер президент страны получает на стол детальный отчёт о том, что будет и что произошло. Я не верю, что сотрудники СИБ пошли на обыски к бывшему президенту домой без того, чтобы об этом знал высший руководитель, – отметил он.

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