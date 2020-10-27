Додон о Санду: Кое-кто не понимает специфики избирательной кампании

0

Независимый кандидат на пост главы государства прокомментировал в рамках передачи на частном телеканале нападки в свой адрес со стороны Майи Санду по причине того, что он не принял участие в дебатах.

– Похоже, кое-кто не понимает специфики кампании. Важнее общаться с людьми, что я и делал на протяжении всего мандата. Я буду рядом с гражданами и далее, в свой второй срок. За 4 года я посетил 600 населённых пунктов – больше, чем кто-либо, – отметил Додон.

Вместе с тем кандидат подчеркнул, что “это не значит, что во втором туре, если он состоится, не будет дебатов”.

– Но не по 3 передачи в день, как это было когда-то. Думаю, что будет правильно, если будет один или максимум два раунда на общественном телеканале, например. Но когда 8 кандидатов – я считаю, что правильнее общаться с людьми, – подытожил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.