Додон о Санду и ПДС: Если они чувствуют, что не могут больше устоять перед давлением западных кураторов, то лучше пусть подают в отставку, чем развязывают войну в Молдове

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Риски для безопасности наших граждан и нашей страны исходят не столько от внешних игроков, сколько от необдуманных шагов и заявлений нынешнего руководства Молдовы, как то поставка ГСМ для украинских войск, призыв к сотрудничеству с НАТО, транзит оружия из ЕС и США и т.д. Об этом на своей странице в соцсети пишет Игорь Додон.

– Я уверен, что ничто не угрожает Молдове, если нынешнее руководство страны и в первую очередь президент не спровоцируют втягивание РМ в конфликт. Ответственность за это лежит лично на Майе Санду и её команде. И если они чувствуют, что не могут больше устоять перед давлением западных кураторов, то лучше пусть подают в отставку, чем развязывают войну, в результате которой могут пострадать или погибнуть наши граждане, – отметил он.

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