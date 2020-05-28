Додон о Санду и Нэстасе: Пусть лезут в один “горшок” с Канду и Шором, а потом идут на президентские. Хочу на это посмотреть (ВИДЕО)

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Для того, чтобы назначить свое правительство, Майе Санду и Андрею Нэстасе придется как минимум дважды проголосовать вместе с Андрианом Канду и Иланом Шором, однако и это не станет гарантией того, что они добьются своей цели. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Додон.

Глава государства отметил, что правительство Иона Кику не будет подавать в отставку, даже если не будет парламентского большинства. В этом случае будет миноритарный кабинет министров, который будет приходить в парламент с проектами социальных инициатив.

– Вот, например, инициатива президента о выделении 700 леев помощи пенсионерам. Я очень надеюсь, что правительство придет в июне в парламент с этим проектом. Будет 51 депутат или не будет – я надеюсь, что всё же будет. Но если нет – хочу посмотреть, как проголосуют остальные, – сказал он.

Учитывая то, что самостоятельно уходить правительство не станет, желающие отправить его в отставку должны набрать для этого 51 голос и проголосовать за это вместе, пояснил президент.

– Это значит, что это будет первое важное политическое голосование Майи Санду и Андрея Нэстасе вместе с Андрианом Канду и Иланом Шором. Если это произойдет, после консультаций с фракциями президент должен выдвинуть кандидата на должность премьер-министра. Но я не обязан выдвигать того кандидата, которого предложат они. Я могу предложить на следующий день снова Иона Кику или любого другого. У этого кандидата будет 15 дней, чтобы прийти в парламент, представить свою программу и список министров. Если не проголосуют за него, президент имеет право на следующий день снова выдвинуть его же или иного претендента. Если даже другие партии наберут 51 голос и предложат своего кандидата, а я бы хотел, чтобы они это подписали, это будет их второе совместное голосование, это не значит, что я обязан его выдвигать, – отметил Додон.

Отвечая на вопрос о том, что он будет делать, если это всё же случится, глава государства ответил: “Пусть сначала подпишут”.

– Куда вы торопитесь? Пусть лезут в воду с Шором и Канду. Пусть лезут в тот же “горшок” с ними, а потом идут на президентские выборы вместе с Майей Санду. Я хочу на это посмотреть, – сказал он.

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